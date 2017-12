Venerdì 29 Dicembre 2017, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 15:58

MARANO - Ancora crolli, ancora danni provocati dal maltempo o dall'incuria al cimitero comunale di via Vallesana. Tronchi e rami, a causa del forte vento delle ultime ore, si sono abbattuti sulle tombe poste al centro del civico camposanto. Lapidi rotte, croci divelte e alcuni viali interni praticamente impercorribili per la presenza di pezzi d’albero e rami da ogni parte. Alcune aree sono state transennate dal personale comunale. Nei giorni scorsi analoghi crolli si erano verificati in altri punti della struttura di via Vallesana. Pietre e pezzi di cornicione erano venuti giù dai tetti delle cappelle private, costringendo la polizia municipale e i tecnici comunali a disporre la messa in sicurezza di svariati punti.