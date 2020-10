Ormai si viaggia alla media di otto-nove positivi al giorno. A Marano è ancora boom di casi e il Covid non risparmia nemmeno gli alunni delle scuole cittadine. Un alunno della scuola Domenico Amanzio (nella foto) è risultato positivo al test e ciò ha spinto la dirigente scolastica a disporre - nelle more delle ulteriori decisione del Dipartimento di prevenzione dell'Asl - la quarantena fiduciaria per un'intera classe e per diversi docenti.

Avviate fin da subito gli interventi per la sanificazione dell'aula. A Marano, in totale, si registrano oltre 80 casi. Gli uffici comunali, eccezion fatta per l'anagrafe e il protocollo, ricevono solo previo appuntamento.

