Choc nel Napoletano, amministratore del condominio precipita dal terrazzo e muore

Lunedì 13 Maggio 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 12:49

Cade dal terrazzo di un condominio, anziano morto sul colpo a Marano. L'incidente, poco fa, in via Tevere, nel centro della città. L'anziano, Mario Apicella, 80 anni, secondo una prima ricostruzione, era salito sul tetto, al sesto piano, dove erano all'opera alcuni operai addetti alla manutenzione. L'anziano, amministratore del condominio, avrebbe avuto un malore ed è precipitato.Sul posto i carabinieri della locale compagnia e i mezzi di soccorso. Gli operai, dopo la caduta dell'uomo, si sono dati alla fuga. Non è chiaro se gli operai fossero regolarmente contrattualizzati.