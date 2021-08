Discarica accanto alla caserma, i carabinieri di Marano sequestrano una vasta area

I carabinieri della Compagnia di Marano hanno sequestrato un ampio appezzamento di terreno prospiciente proprio alla caserma di via Nuvoletta. E' un'area di proprietà comunale, divenuta ormai da tempo una discarica a cielo aperto.

Toccherà ora all'ente cittadino, retto da una triade commissariale, mettere in campo le operazioni di bonifica e pulizia. In quell'area, con fondi europei, doveva sorgere la nuova aula consiliare del Comune di Marano. Non se ne è fatto più nulla. Nel sito la vegetazione è fitta e si attende da tempo la rimozione di rifiuti e materiali sversati nel corso degli anni.