Rapinatori scatenati a Marano. Ieri sera, intorno alle 22,30, due banditi a bordo di una moto hanno fatto irruzione in un distributore di carburanti di via Del Mare. I malviventi, armi in pugno, hanno minacciato gli addetti al rifornimento e sono riusciti a portare via oltre mille euro. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di rapinatori già entrati in azione nel recente passato.

Uno dei due, rivolgendosi a un operaio, gli avrebbe rinfacciato "di essere sempre quello con meno contante in tasca". Da giorni si susseguono colpi sul territorio: due giorni fa in tre assaltarono il distretto sanitario cittadino e, dopo aver sequestrato alcuni impiegati, riuscirono a scappare con un consistente bottino: circa 6 mila euro.

