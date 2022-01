Marano, banditi fanno irruzione in casa con un narcotico: via con 4 mila euro

Si sono introdotti nel cuore della notte in un'abitazione di via Cinque Cercole, nella zona collinare di Marano, e sono riusciti ad impossessari di preziosi e contanti per un valore di oltre 4 mila euro. I banditi, entrati in azione la notte scorsa, avrebbero narcotizzato, forse con uno spray, i componenti di un nucleo familiare che ha poi denunciato i fatti ai carabinieri della locale Compagnia.

Un'ipotesi paventata proprio dalle vittime e tuttora al vaglio degli inquirenti. I malviventi, prima di fare irruzione nell'appartamento, sono riusciti anche a spostare una telecamera di videosorveglianza presente in zona, al confine tra Marano e la collina dei Camaldoli.