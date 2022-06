Marano, beni confiscati: altri dieci consegnati al Comune

Un pacchetto di nuovi beni confiscati consegnato al Comune di Marano. Sono dieci e si sommano alle centinaia già nelle disponibilità del municipio maranese.

Tra i nuovi beni, tutti confiscati alla famiglia Simeoli (imprenditori edili ritenuti vicini al clan Polverino), figurano numerosi appartamenti e un locale commerciale ubicati in via Puccini e in via Recca. I nuovi beni sono stati consegnati al Comune, sciolto un anno fa per infiltrazioni camorristiche e attualmente gestito da una triade commissariale, dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati alle mafie.