Marano, camorra e debiti: strade buie e niente acqua

L'undicesima città della Campania per numero di abitanti, poco meno di 60mila, vive il periodo più buio della sua storia. Marano, che negli anni Ottanta era diventata la meta più ambita da coloro che da Napoli si trasferivano in provincia, è diventata un caso. Il municipio, oggi retto da una triade commissariale, insediatasi sei mesi fa dopo lo scioglimento per mafia (il quarto in meno di 30 anni), è in default finanziario e i servizi per i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati