«Struttura non a norma», i commissari di Marano chiudono il mercato ortofrutticolo

Martedì 21 Agosto 2018, 09:39

MARANO - I commissari straordinari alla guida del Comune di Marano hanno firmato le ordinanze per la chiusura degli stand del mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica, un tempo cuore pulsante dell'economia cittadina che oggi dà lavoro a circa duecento persone. Nell'ordinanza commissariale si fa riferimento agli standard di sicurezza della struttura comunale, ritenuti «non a norma».I concessionari del mercato devono cessare ad horas ogni attività di vendita e liberare gli stalli (entro il 10 settembre) dalle merci. Gli operatori, che hanno ottenuto le concessioni dal Comune decenni fa, non hanno mai partecipato a un regolare bando pubblico.La vicenda del mercato ortofrutticolo era segnalata nella relazione che ha portato allo scioglimento dell'ente cittadino per condizionamenti della criminalità. Gli operatori del settore annunciano tuttavia battaglia: «Ricorreremo al Tar - dicono - e metteremo in campo ogni forma di protesta, il mercato non può chiudere nemmeno un'ora». Le ordinanze, sottoscritte quattro giorni fa, dovrebbero essere notificate nelle prossime ore.