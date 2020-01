Il Comune non ha i soldi per riparare la voragine e gli incivili ne approfittano per sversare rifiuti. E' diventata una discarica a cielo aperto corso Vittorio Emanuele, antichissima arteria di Marano. La strada era stata chiusa un mese fa per consentire all'ufficio tecnico comunale di riparare una perdita idrica.

A quell'intervento ne doveva seguire un altro (la sistemazione dei basoli), non ancora attuato perché l'ente non ha - al momento - la possibilità finanziaria per individuare una ditta esterna. Intanto il corso Vittorio Emanuele si è trasformato in una discarica di rifiuti. Qualche incivile, infatti, proprio non riesce a trattenersi e sversa all'interno della ampia buca. Sui social è divampata la polemica e in tanti sollecitano un immediato intervento del Comune.

