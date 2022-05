Marano, controlli nella movida: fermato 15enne con un tirapugni

Nell'ambito dei controlli effettuati nell'ottica della capillarità e dell'incisività durante la movida in provincia sono stati effettuati numerosi servizi preventivi a Marano di Napoli.

Diverse le verifiche amministrative e di sicurezza da parte dei carabinieri della compagnia di Marano. Sono state identificate e controllate 119 persone e 50 veicoli per 27 contravvenzioni al codice della strada. Tolleranza zero per i centauri indisciplinati con 17 scooter sequestrati. Controllati anche esercizi commerciali e clienti.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato un minore per porto di strumenti atti ad offendere. Il giovane, incensurato 15 anni, è stato sorpreso dai carabinieri verso le 23 con un tirapugni nel borsello.

L'attività s'inquadra in una più vasta pianificazione del comando compagnia carabinieri di Marano, volta a implementare con attenzione e ciclicità i controlli nelle aree sensibili del territorio, specie in orario serale e notturno per contrastare episodi violenti con un occhio anche al codice della strada.