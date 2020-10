Covid a Napoli: l'odissea di Maria, malata oncologica da 10 giorni in attesa del tampone

Ha 54 anni ed è malata oncologica. Da dieci giorni Maria (nome di fantasia), residente a Marano, necessita di un tampone. La sua famiglia - nonostante abbia segnalato il caso alle autorità competenti - non ha ancora ottenuto l'agognato riscontro. «Abbiamo smosso mari e monti - spiega Alba, un'amica della donna - ma l'iter non si è ancora sbloccato. Maria è allettata e non può recarsi in ospedale: è accudita dai suoi anziani genitori e necessita di un tampone a domicilio. Di risposte, al momento, nemmeno l'ombra. Ha qualche linea di febbre - aggiunge Alba - Intanto i giorni passano ma nessuno si fa vivo».

Il medico di famiglia ha allertato il servizio di epidemiologia di Monteruscello, competente per la zona. I familiari di Maria sono in ansia e lanciano l'ennesimo appello alle istituzioni affinché qualcuno possa aiutare la donna.



