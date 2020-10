Marano, dipendente comunale positivo: uffici chiusi e sanificazione dei locali

Dipendente comunale positivo al Covid, chiusi gli uffici del municipio di Marano. L'amministrazione cittadina ha disposto, per la giornata di oggi, la sanificazione dei locali. L'uomo, risultato positivo al test diagnostico, è in servizio presso gli uffici di via Salvatore Nuvoletta. I dipendenti dell'ente cittaino entrati in contatto con il positivo saranno posti in isolamento domiciliare in attesa del tampone. A Marano l'aumento dei casi di Covid, soprattutto nelle scuole del territorio, ha spinto il sindaco Rodolfo Visconti ad emettere ben quattro ordinanze di chiusura degli istituti.

