Dramma della solitudine a Marano: donna muore in casa da sola, la scoperta dopo 24 ore

Dramma della solitudine a Marano. Un malore improvviso è risultato fatale a una donna residente in via Marano-Pianura, a pochi passi dalla centralissima piazza Garibaldi. La donna, che avrebbe poco più di 50 anni, è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione dai vigili del fuoco e dai carabinieri della locale compagnia, allertati dai vicini e familiari che si erano insospettiti non avendola vista per almeno due giorni. Sul posto sono giunti anche medici e paramedici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Da quanto si apprende, la donna - che viveva da sola - sarebbe morta già nella giornata di ieri.

