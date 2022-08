Marano, pagati dopo quattro anni gli scrutatori delle ultime Comunali

Dopo quattro anni e polemiche infinite, il Comune di Marano mette in pagamento le somme da destinare agli scrutatori e presidenti di seggio impegnati alle elezioni amministrative del 2018. Centinaia di persone che potranno ricevere le spettanze dovute a partire dal 16 agosto, recandosi presso la banca che funge da tesoreria comunale, oppure fornendo il proprio Iban per ottenere l'accredito sul conto personale. I fondi non erano stati liquidati nei mesi successivi alla elezioni di 4 anni fa poiché l'ente era finito in dissesto finanziario e a gestire la massa passiva era stato chiamato un organismo esterno al Comune, l'Osl, che ha impiegato poco più di tre anni e mezzo per avallare la liquidazione delle somme.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Acqua, a Marano è ancora crisi: ad agosto i cittadini sono... LA DROGA Marano, spaccio di hashish accanto al centro scommesse LA BATTAGLIA LEGALE Area Pip Marano, i giudici di Napoli nord bocciano il ricorso dei...