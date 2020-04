LEGGI ANCHE

I carabinieri della Compagnia di Marano, supportati da quelli del Reggimento Campania, hanno controllato svariate persone e molti esercizi commerciali.Durante un posto di controllo i militari hanno notato un soggetto a bordo di un’utilitaria effettuare una manovra sospetta in una via secondaria. Raggiunto e fermato, un 49enne di Marano è stato perquisito e trovato in possesso di 7 involucri di cocaina, occultati in una scatola di caramelle negli slip.: denunciati un 28enne e un 20enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine., sorpreso in giro per Calvizzano a raccogliere oggetti di ferro il paese. Il veicolo e il contenuto sono stati sequestrati