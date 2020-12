Lo scoppio di una bombola del gas ha danneggiato, nella serata di ieri, un appartamento di via Campana, nel comune di Marano. Nell'edificio vivevano padre, madre e due figli piccoli. Tutti extracomunitari.

Nessuno hanno riportato ferite. I cittadini della zona, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dichiarato inagibile l'immobile, hanno prestato i primi aiuti alla famiglia e sollecitato l'intervento delle istituzioni locali. Per i quattro sfollati si profila, almeno per qualche giorno, un trasferimento in un albergo o in una struttura di qualche parrocchia locale. I servizi sociali del Comune di Marano seguiranno il caso.

