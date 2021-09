Marano, impianto elettrico in tilt: fiamme in un negozio del centro

Vigili del fuoco in azione in un negozio di abbigliamento in via Merolla, nel centro di Marano, a pochi passi dal Municipio. Fumo e fiamme all'interno del locale. I fatti si sono verificati intorno alle 23 di ieri e sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale compagnia.

Diversi cittadini sono scesi in strada e hanno segnalato ciò che stava accadendo, cercando di mettersi in contatto con il titolare dell'esercizio commerciale. Secondo i primi rilievi eseguiti dai vigili del fuoco, costretti a smantellare la saracinesca del locale, il rogo sarebbe divampato a causa di un corto circuito all'impianto elettrico.