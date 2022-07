Marano, cavi elettrici rubati nella notte: tranciati e portati via dai tombini

Razzia di cavi elettrici nel cuore di Marano. I malviventi sono intervenuti di notte, nella zona di via Padreterno, letteralmente saccheggiata più volte nell'ultimo periodo. I cavi in rame sono stati tranciati e portati via dai tombini. La zona non è coperta dai sistemi di videosorveglianza. Bande di ladri in cerca di rame avevano assaltato (settimane fa) anche gli impianti idrici locali e la stessa via Padreterno, nel cuore di Marano, rimasta a lungo al buio come tante altre arterie del territorio.

APPROFONDIMENTI LA BRAVATA Portici, 16enne alla guida di un'auto sfugge ai controlli:... LA VIOLENZA Napoli, 27enne in pronto soccorso accoltellato alla schiena I CONTROLLI Torre Annunziata, due sequestri di droga, scoperte munizioni

Le proteste dei residenti - che sollecitano maggiori controlli - non hanno sortito finora alcun effetto.