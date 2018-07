Gioielliere ucciso nel suo negozio a Marano: arrestati i tre complici del killer

Sabato 21 Luglio 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 11:16

Presi i complici dell'assassino di Salvatore Gala, il gioielliere di Marano ucciso un anno e mezzo fa all'interno del suo negozio di via Merolla. Stamani i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giugliano, su ordine della Procura di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare (una in carcere e due agli arresti domiciliari) nei confronti di tre persone, due uomini ed una donna, rispettivamente di anni 31 e residente a Quarto, e di anni 34 e 31 residenti a Marano di Napoli, per i reati di rapina e omicidio.In carcere è finito Michele Battilomo, residente a Quarto, mentre ai domiciliari Santolo Chianese e Maria Russo, entrambi incensurati e residenti a Marano.La sera dell’ 8 maggio 2017 fu perpetrata, all’interno di una gioielleria di Marano, una rapina nel corso della quale venne ucciso il titolare, Salvatore Gala, di anni 43. Per tali fatti fu operato, da parte della Procura di Napoli Nord, il fermo di Maurizio De Fenza presso la cui abitazione, a seguito di perquisizione domiciliare, venivano rivenuti dei preziosi sottratti nella gioielleria e le chiavi dell’autovettura della vittima.Il processo a carico del De Fenza è attualmente in corso presso la Corte di Assise di Napoli.