Marano, 16enne accoltellato davanti al bar della movida: è grave

Un 16enne di Mugnano, incensurato, è stato accoltellato la scorsa notte in circostanze ancora da chiarire. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano in Campania. Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri intervenuti, il minorenne sarebbe stato ferito al torace nei pressi di un bar in via Falcone a Marano, in provincia di Napoli.

Non sono chiare le motivazioni del ferimento. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.