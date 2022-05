Giudice di pace a Marano, i legali denunciano: «Fascicoli smarriti»

Ancora denunce di disservizi e anomalie all'ufficio del Giudice di pace di Marano. L’ultima segnalazione arriva dall'avvocato Beniamino Esposito, a capo dello Sportello dei diritti del cittadino. "L'ufficio è ormai paralizzato e al collasso causa i rinvii di ufficio per carenza di personale e l'impossibilità di gestione da parte del poco personale in forze al presidio giudiziario - spiega il legale - Restano enormi e ingestibili i rinvii per smarrimenti di fascicoli originali ed è spesso impossibile ricostruirli. Ciò lede il diritto di difesa dei propri assistiti e l’esercizio della professione forense. Facciamo appello agli organi preposti ai controlli". Nei giorni scorsi analoghi problemi erano stati sollevati dalla tg satirico Striscia la Notizia. L'ufficio di Marano ha competenza su sette comuni dell'area giuglianese.

