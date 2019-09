Domenica 29 Settembre 2019, 10:19

La città è invasa dai cumuli e il sindaco Visconti chiede aiuto ai residenti. Umido e spazzamento delle strade continuano ad agitare i sonni dell'amministrazione comunale, alla disperata ricerca di siti e piattaforme per lo smaltimento delle due tipologie di rifiuti. Il primo cittadino, aspramente criticato dalle forze di opposizione e invitato a dimettersi, ha deciso così di rivolgersi ai residenti."Si porta a conoscenza della cittadinanza - scrive Rodolfo Visconti nella nota diramata attraverso il sito istituzionale del Comune - che continuano ad esserci severe criticità in ordine all'individuazione di una piattaforma per lo smaltimento della frazione umida. Tale situazione, per la cui soluzione celere l’Amministrazione sta profondendo ogni possibile impegno, impone di chiedere ai cittadini di Marano una fattiva collaborazione indirizzata a ridurre temporaneamente, da tre a due, i giorni di deposito dei sacchetti, per le sole giornate di domenica e giovedì". In città e sui social, però, monta la protesta. Moltissimi i residenti indignati per le condizioni delle strade (anche la raccolta dell'indifferenziato ha fatto registrare più di qualche battuta d'arresto) e per gli aumenti della Tari.