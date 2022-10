Marano, ladri nella scuola ma il colpo fallisce: «Volevano rubare le lavagne elettroniche»

Raid dei ladri nel comprensivo di una scuola di Marano. I malviventi hanno fatto irruzione nella notte nell'istituto di via San Rocco, già in passato oggetto di vandalizzazioni e furti. Il colpo, però, non è riuscito: i banditi avevano messo gli occhi sulle lavagne elettroniche ma non sono riusciti nel loro intento.

Sul posto i carabinieri della locale compagnia. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, i ladri - che hanno danneggiato una grata per fare irruzione a scuola - sono riusciti a portar via solo pochi spiccioli dai distributori del caffè e altre bibite.