Jeep impatta contro una volante dei carabinieri, sul posto arrivano i mezzi di soccorso. L'incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Marano, all'altezza del bar Morra, nella zona a ridosso dei Camaldoli. Violento lo scontro tra l'auto dei militari di Marano e una jeep con a bordo due persone adulte.

La strada è stata chiusa in tutti e due i sensi di marcia per gli accertamenti del caso. Sul posto è giunta una ambulanza. Le persone coinvolte non sono in gravi condizioni: hanno riportato contusioni e poco altro. Non si conoscono ancora i motivi all'origine del sinistro. Un palo della pubblica illuminazione sarebbe stato danneggiato.

