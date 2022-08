Marano, tornano a casa dalle vacanze e trovano i ladri a rovistare tra le camere: ferito un 25 enne

Erano almeno tre i malviventi che ieri sera, intorno alle 20, sono stati sorpresi all'interno di un'abitazione di via Ruocco. A fare la scoperta mamma e figlio, rispettivamente di 50 e 25 anni, appena rientrati a Marano dopo un periodo di ferie trascrso a Capri. Ne è nata una colluttazione.

I banditi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero aggredito i proprietari della casa, colpendoli verosimilmente con armi da fuoco o utensili trovati nell'appartamento. Il 25 enne, che avrebbe reagito, sarebbe stato colpito alla nuca. Sul pavimento sono state trovate macchie di sangue. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Non sono in pericolo di vita. I banditi avrebbero fatto irruzione nell'abitazione, posta al primo piano di un condominio, dopo aver piegato le inferriate di una finestra. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Marano.