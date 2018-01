Sabato 6 Gennaio 2018, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 16:04

Cosa resta di una notte all'insegna degli acquisti per la Befana? In alcuni punti di Marano, come denunciato da diversi utenti Facebook, montagne di rifiuti nei pressi degli esercizi commerciali: perlopiù cartoni, plastica e altri materiali. Sui social è divampata la protesta. Sono in tanti a puntare l'indice contro il Comune, reo di non aver previsto una raccolta straordinaria post Befana, e chi, invece, se la prende con i commercianti, "troppo spesso allergici alle regole del vivere civile", soprattutto in tema di sversamenti e occupazione di suolo pubblico. Ad evidenziare il malcostume di alcuni esercenti anche un componente della triade commissariale oggi al governo del Comune sciolto, esattamente un anno fa, per infiltrazioni della criminalità organizzata.