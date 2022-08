Marano, le zone al confine con Quarto sommerse dal fango

Intere zone al confine tra Marano e Quarto sommerse dal fango. Particolarmente grave la situazione in via Pendine-Casalanno, con i residenti costretti a spalare fango per poter liberare cortili e angoli di strada.

E' il risultato del temporale della notte, ma soprattutto del mal funzionamento delle griglie di contenimento delle acque piovane, ripulite di recente. In quella zona, segnata dalla presenze di molte abitazioni abusive, ormai da anni ad ogni scroscio d'acqua è un disastro.

APPROFONDIMENTI I DANNI DEL MALTEMPO Cilento, frana il monte Bulgheria: a rischio case, superstrada e... LA DENUNCIA «Maltempo a Napoli, è crollato il tetto della piscina...

I residenti temono ulteriori disastri e tragedie. "Bisognerebbe far qualcosa con interventi strutturali prima che accada il peggio", tuonano i cittadini.