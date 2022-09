«Dammi i soldi per il lavoro svolto», a Marano scoppia la maxi rissa: un ferito

Una violenta lite è scoppiata nella tarda serata di ieri a Marano, in località San Rocco, popolosa frazione periferica della città. Per sedare la lite si è reso necessario l'intervento di diverse pattuglie dei carabinieri della locale compagnia. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita.

La zuffa avrebbe visto protagonisti, tra gli altri, il responsabile di un consorzio agrario della zona e un autotrasportatore che sollecitava il pagamento per il lavoro svolto. I militari dell'Arma di via Nuvoletta hanno identificato le persone coinvolte.