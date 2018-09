Giovedì 6 Settembre 2018, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sit in degli operatori del mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica, a Marano, chiuso da giorni per effetto di due ordinanze dei commissari. La manifestazione si sta tenenendo a ridosso del municipio. Quattro operatori sono stati ricevuti dai commissari straordinari. L'incontro è ancora in corso di svolgimento. Sul posto le forze dell'ordine, vigili e carabinieri. La struttura è interdetta alla vendita già da alcuni giorni, per mancanza dei requisiti di sicurezza e, inoltre, perché i concessionari sono sprovvisti dei necessari titoli atti ad occupare gli stand comunali. Il Tar non ha concesso la sospensiva richiesta dai legali dei concessionari. La trattazione nel merito è fissata per il 28 settembre.