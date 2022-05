Marano, morto custode plesso Amanzio: sospese le attività didattiche

Lutto negli ambienti scolastici di Marano: è morto nella serata di ieri Vincenzo Passante, 68 anni, custode dell'edificio del plesso Amanzio. Morte che sarebbe riconducibile a cause naturali. In segno di lutto le attività didattiche sono stte sospese per la giornata di oggi. La decisione è stata comunicata dalla dirigente dell'istituto di piazza Trieste e Trento.

"Il nostro caro custode dell'edificio del plesso Amanzio ci ha lasciato - scrive la preside dell'istituto - Come dirigente, che ha vissuto con lui una gran parte del suo mandato, esprimo il mio cordoglio alla famiglia, anche a nome di tutto il personale e del Consiglio d'Istituto. Le attività didattiche al plesso Amanzio sono sospese, in modo da vivere questa giornata al plesso nel silenzio e nel ricordo".