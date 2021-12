Marano, morto dipendente comunale: lutto tra cimitero e villa comunale

Il Comune di Marano è in lutto per la scomparsa, all'età di 60 anni, del dipendente Michele Vallefuoco. L'uomo, da qualche tempo in servizio nella villa comunale di via Pepe, avrebbe accusato un malore nella propria abitazione.

Vallefuoco, molto noto in città (per molti anni era stato in servizio al cimitero di via Vallesana), era reduce da un ricovero e sarebbe tornato a casa proprio nelle ore antecedenti alla morte, avvenuta nel pomeriggio di ieri. Centinaia i messaggi di cordoglio alla famiglia pubblicati stamani sulle pagine social della città di Marano.