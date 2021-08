Marano, va a correre e muore stroncato da infarto: inutili i soccorsi

È deceduto questa mattina a Marano, all'altezza di via San Rocco, un podista di 56 anni. L'uomo ha accusato un malore, probabilmente un infarto, mentre si accingeva a superare il ristorante La Bianchina. Sul posto - dopo la segnalazione di alcuni passanti - sono intervenute due ambulanze, ma le manovre di rianimazione messe in atto dai sanitari non hanno sortito gli effetti sperati.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Laceno, 50enne turista salernitanotrovato morto in un appartamento BRESCIA Perde il controllo della sua Vespa: Lorenzo muore a 21 anni SARDEGNA Si tuffa in piscina e muore per una congestione: Giampaolo aveva 26...

Sul luogo della tragedia, l'ennesima di questi ultimi tempi in quella zona della città, sono accorsi tutti i familiari della vittima, molto nota a Marano. Gli agenti della polizia municipale stanno eseguendo i rilievi di rito.