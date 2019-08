Venerdì 30 Agosto 2019, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche i mezzi della nettezza urbana multati per la mancata esposizione del ticket per le strisce blu. È accaduto stamani nel centro di Marano, dove all'autista di un mini compattatore della ditta Tekra - concessionaria dell'appalto sul territorio comunale - è stata elevata una contravvenzione dai carabinieri della sezione radiomobile. Il mezzo aziendale era in sosta sulle strisce blu a pagamento - a quanto pare non nell'espletamento del servizio - ed era sprovvisto del relativo tagliando. La scena è stata notata da tantissimi passanti, molti dei quali hanno commentato l'accaduto, non senza ironie, sulle pagine dei social network dedicati alla città.