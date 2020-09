I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Marano di Napoli e Villaricca, finalizzato alla prevenzione dell’illegalità diffusa e alla repressione dei reati predatori.

124 le persone controllate. Verbali al codice della strada per un totale di 10mila euro. 9 veicoli sequestrati.

Durante il servizio sono state denunciate 2 persone. A.P. 48enne, maranese, è stato denunciato per molestia e disturbo della quiete, accensione ed esplosioni pericolose. L’uomo è stato sorpreso dai militari intento ad esplodere una batteria pirotecnica in strada. O.C., 57enne del posto, è stato denunciato per contrabbando di sigarette. Era in possesso di 149 pacchetti di bionde e 365 euro in contanti.



Specifica attenzione è stata rivolta anche ai “Codici Rosso”, con particolare riferimento ai fenomeni di violenza domestica. Durante il servizio, infatti, a Villaricca i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del posto, già noto alle forze dell'ordine, per tentata estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre convivente. I militari sono stati allertati dai vicini che hanno sentito le urla della madre e del figlio. La pattuglia ha accertato che l’uomo con violenza, insulti e rompendo anche vari oggetti della casa, aveva cercato di ottenere alcuni soldi dalla madre per giocare alle slot machine. L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale.



A Marano di Napoli, invece, militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un uomo, originario del posto, per maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna, stanca del comportamento del marito, al termine dell'ennesimo litigio, dopo essere stata minacciata di morte, si è convinta a chiedere aiuto, rivolgendosi ai militari della Stazione.



I militari - sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Nord - hanno ricostruito i maltrattamenti, fisici e verbali, cui la donna era vittima da circa 18 anni. Il Tribunale di Napoli Nord ha emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti del 58enne. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere a Poggioreale. © RIPRODUZIONE RISERVATA