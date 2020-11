Marano, 21enne muore in ospedale: salma sequestrata, disposta l'autopsia

Marano scossa dalla morte di Fortuna Esposita, 21 anni, deceduta stamani. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la ragazza abbia accusato un malore e sia deceduta per un arresto cardiaco. I familiari, da quanto si apprende, avrebbero contattato il 118. La giovane, che pare soffrisse di crisi d'asma, sarebbe giunta all'ospedale di Giugliano già in arresto cardiocircolatorio.

Inutile si è rivelato il tentativo di rianimarla: per Fortuna non c'è stato nulla da fare. La salma della 21 enne, che avrebbe atteso a lungo l'arrivo dei soccorsi, è stata sequestrata e nei prossimi giorni saranno eseguiti i rilievi autoptici che faranno luce sull'effettive cause del decesso.

