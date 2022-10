Marano, sequestrati beni per 300 mila euro a ditta interdetta per mafia

Ditta interdetta per mafia continuava ad operare nel territorio di Marano. È scattato stamani il blitz della polizia locale di Marano, agli ordini del comandante Luigi Maiello, che ha sequestrato 40 autovetture parcheggiate in un'autosalone di via Padreterno.

L'attività, interdetta dalla prefettura di Napoli oltre un anno fa, è gestita dal cugino del boss Giuseppe Polverino.

Il valore dei beni sequestrati si aggira sui 300 mila euro. Qualche settimana fa, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, i vigili di Marano e gli agenti della polizia di Stato avevano denunciato e multato il titolare. Oggi è scattato il sequestro preventivo.