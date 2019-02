Domenica 3 Febbraio 2019, 13:13

Operazione dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni in provincia di Napoli. In via San Rocco, a Marano, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria condotta presso un nota pizzeria-ristorante da anni operante nella zona, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di un quintale circa di alimenti vari, detenuti, per la successiva somministrazione al pubblico, in violazione alle norme in materia di tracciabilita e rintracciabilità alimentare. Analoghe operazioni, nei giorni precedenti, sono state eseguite nel comune di Casoria e in alcuni paesi del Vesuviano e del Nolano.