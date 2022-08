Marano, non sente il suono del campanello e resta bloccato nel cimitero. Poi il lieto fine

Disavventura per un uomo di 60 anni, rimasto bloccato per diversi minuti in uno degli edifici gestiti dalle arciconfraternite del cimitero di Marano. L'uomo era entrato nella struttura dove sono sepolti i suoi cari. Intorno alle 13 si è avviato verso l'uscita ma ha trovato il cancello chiuso. Uno dei confratelli, che funge anche da custode, si era ormai allontanato dalla struttura.

Prima di farlo, però, aveva azionato il campanello che segnala la fine dell'orario di visita. Il 60 enne è stato salvato da una donna, che si trovava in uno degli spazi pubblici del camposanto e che ha udito le sue urla. La donna, che si dirigeva verso l'uscita del cimitero, ha allertato i dipendenti comunali che nel giro di qualche minuto sono riusciti a rintracciare i confratelli che operano nella congrega in cui era rimasto bloccato l'uomo.