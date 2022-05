Marano, odissea acqua: da 72 ore rubinetti a secco

Odissea acqua a Marano. Da 72 ore ormai migliaia di cittadini sono costretti a fare i conti con i rubinetti a secco. Anomalie e problematiche che si trascinano da mesi e che non trovano risoluzione.

Centinaia le segnalazioni, le chiamate ai vigili urbani e all'ufficio tecnico comunale.

L'ente cittadino, tuttavia, non riesce a venirne a capo e nemmeno è a conoscenza dell'origine della problematica. Centinaia di famiglie, soprattutto quelle che vivono nelle popolose frazioni periferiche, stanno installando (a loro spese) cisterne e impianti per immagazinare acqua nei periodi in cui la portata è costante.

Nel periodo primaverile ed estivo, in concomitanza con l'irrigazione di campi, l'installazione di piscine e con il fisiologico aumento dei consumi, gli impianti cittadini non riescono ad erogare il necessario flusso idrico.