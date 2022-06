Marano, ripristinato l'impianto idrico «L'acqua tornerà nelle prossime ore»

Odissea acqua a Marano: completato l'intervento di riparazione (parziale) delle pompe di sollevamento idrico danneggiate. L'acqua, secondo tecnici e operai comunali, dovrebbe tornare nelle case a partire dalle prossime ore.

E' un intervento-tampone quello eseguito in giornata, che dovrebbe consentire - salvo ulteriori colpi di scena - di portare acqua nella stragrande maggioranza delle abitazioni in cui da tre giorni i rubinetti sono a secco. L'ennesimo guasto che ha determinato gravissimi disagi per almeno 25 mila abitanti. Un problema che a Marano non è più sporadico e che richiederebbe interventi straordinari da parte del Comune.