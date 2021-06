Marano, il parcheggio del cimitero trasformato in discarica: è protesta

Un parcheggio pubblico trasformato in discarica, nel centro di Marano, a ridosso del cimitero di via Vallesana. Decine di cittadini hanno segnalato lo sversamento in pieno giorno di un ingente quantitativo di materiale di risulta, probabilmente scaricato sull'asfalto da aziende che svolgono lavori pubblici sul territorio di Marano.

Il materiale è lì da giorni e finora non è stato nemmeno transennato. «Possibile che si possa fare una cosa del genere in un luogo pubblico?», si chiedono tantissimi cittadini che da stamani stanno postando sulle pagine social foto e video dell'accaduto.