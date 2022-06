Marano, pauroso incidente: due feriti e auto distrutte, grave una donna

Pauroso incidente a Marano in via Padreterno, spesso teatro di sinistri stradali, a due passi dal centro cittadino. Due le auto coinvolte in un violentissimo tamponamento. Due le persone ferite, tra cui una donna (in condizioni più gravi), soccorse dal personale del 118, allertate dai residenti della zona e ancora sul luogo dell'incidente. Auto semi distrutte. Sul posto anche i vigili urbani e i carabinieri della locale compagnia di via Lazio, che stanno ricostruendo l'accaduto. L'alta velocità sarebbe la causa dell'ennesimo incidente sul territorio.

