Domenica 31 Dicembre 2017, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 11:32

Marano. Rapina a mano armata in una salumeria di via Vallesana. I fatti si sono verificati intorno alle 10,30. Tre gli uomini, tutti armati di pistola, che avrebbero fatto irruzione nell'attività commerciale. I ladri, secondo alcuni testimoni, si sarebbero poi dileguati a bordo di alcuni scooter. Non è ancora chiara la dinamica del blitz né tanto meno quanto i banditi siano riusciti a portar via. L'attività commerciale, finita nel mirino dei ladri, si trova a pochi passi dal cimitero comunale e dal centro cittadino. Negli ultimi mesi sono stati numerosi i negozi oggetto di furti e rapine. Quello di stamani, però, è uno dei pochi casi in cui i malviventi hanno agito in pieno giorno.