Marano, razzia di cavi elettrici in diverse strade della città

Cavi elettrici rubati in diverse strade di Marano. Un'autentica razzia attuata nelle ultime ore in alcune importanti arterie del territorio, via Padreterno e via Marano-Pianura in primis, dove i ladri sono riusciti a scappare anche con i tombini in ghisa o in altro materiale. Zone prese di mira da ignoti con ripercussioni sull'erogazione dell'energia elettrica. Decine di cittadini hanno segnalato i furti su diverse pagine social. Qualche tempo fa i malviventi fecero irruzione anche allo stadio comunale. L'impianto, oggi chiuso, da allora non ha più in funzione i fari per l'illuminazione della struttura.

