Marano, ruba auto e investe donna: inseguimento tra i passanti, riesce a scappare

Ruba un'auto, si dà alla fuga e investe una donna. È accaduto oggi a Marano. Il ladro è stato inseguito dai carabinieri della locale compagnia, che avevano ricevuto la segnalazione. Un inseguimento a folle velocità, con il malvivente ha imboccato - controsenso - via De Curtis e poi via Sconditi, a due passi dalla locale caserma.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Maresca, infermiere picchiato dopo la morte di un paziente LA CRIMINALITÀ Napoli, 39enne accoltellato a Porta Capuana durante un tentativo di... IL CASO Massa Lubrense, escursionista tedesca ferita mentre fa trekking:...

L'uomo alla guida dell'auto rubata, una Range Rover, ha investito una donna, ferendola gravemente alle gambe. È stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La Range Rover è stata poi abbandonata in strada, nel territorio di Casoria. Il ladro è riuscito a dileguarsi.