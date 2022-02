Marano, super bonus edilizio: tentato racket al cantiere, ma la ditta li denuncia

«Devono mangiare anche le famiglie di Marano»: con queste parole un gruppo di malviventi si è presentato nei giorni scorsi in un cantiere dove erano in corso lavori di restyling di una palazzina nell'ambito dei finanziamenti per il super bonus 110 per cento.

I gestori dell'azienda hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine e siglato oggi un protocollo con la prefettura e le associazioni anti-racket. Prima delle minacce, nei giorni precedenti alla denuncia, gli operai al lavoro nel cantiere avevano trovato anche alcuni bossoli.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Agguato a un'ambulanza a Napoli: medico aggredito e scaraventato... IL CASO Caso Arianna Manzo, l'avvocato Cicchetti lancia l'ultimatum... IL VANDALISMO Napoli, cassonetti in fiamme a Piazza Cavour: «Certa gente se... IL CASO Cardarelli, sos dopo notte da incubo «Riaprite gli altri...

L'azienda vincitrice dell'appalto era a lavoro già da qualche tempo.