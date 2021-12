Marano, in tre sradicano un albero di Natale del commerciante: colletta per ricomprarlo

Teppisti in azione sul principale corso di Marano, dove l'altra sera in tre hanno sradicato un albero di Natale comprato e addobbato da un commerciante della zona. I tre, incuranti del passaggio delle auto e di chi potesse vederli o richiamarli, hanno proseguito nella loro azione distruttrice. La vicenda si è conclusa con un lieto fine: un giovane imprenditore della zona, proprietario di un'attività ubicata nella vicina via Falcone, ha promosso una colletta e consegnato 150 euro all'esercente vittima della vandalizzazione. L'albero è stato ricomprato e nei prossimi giorni sarà riposizionato nel medesimo posto.

