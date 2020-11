L'ennesima truffa ai danni del Comune. E ancora una volta, come già accaduto in passato, i protagonisti sono professionisti del territorio. L'ultimo caso è venuto alla luce due giorni fa, quando i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato un geometra di 29 anni, reo di aver falsificato i bollettini di pagamento per una Cila, acronimo di comunicazione di inizio lavori. Il professionista, A.B., aveva allegato alla pratica edilizia, come previsto dal regolamento comunale, i bollettini attestanti il pagamento dei diritti di segreteria. Sulla base della documentazione sequestrata dai carabinieri è stato accertato che tali somme erano però differenti da quelle realmente incassate dal Comune. L'uomo, infatti, in ben tre occasioni aveva falsificato i bollettini.

Questioni di virgole e di zeri: 1 euro a fronte di 100; 5 centesimi a fronte di 50 euro; 5 euro e 16 centesimi a fronte dei 516 da versare. Il Comune, in pratica, aveva incassato poco più di 6 e non 666 euro. Il geometra è stato denunciato per truffa aggravata e ora i militari dell'Arma indagano per verificare la regolarità di ulteriori pagamenti. I precedenti, infatti, non lasciano presagire nulla di buono. Poco più di due anni fa, con il Comune gestito da una triade commissariale, una dipendente dell'ufficio Ragioneria scoprì e denunciò un analogo caso. Un privato aveva falsificato i bollettini per il pagamento degli oneri del condono edilizio. Ne scaturì un'indagine che culminò con la scoperta di ulteriori truffe e con la denuncia delle persone che le avevano orchestrate. Il Comune si impegnò a dare vita a un'indagine interna, che in realtà fu solo avviata.

Tutto finì in fretta nel dimenticatoio, anche perché il materiale (pratiche di condono e relative fideiussioni, Scia e Cila) da verificare era imponente e avrebbe richiesto uno sforzo notevole. Da allora qualcosa è cambiata e gli uffici, prima di rilasciare o avallare gli atti, eseguono o comunque sono tenuti ad eseguire controlli incrociati. In passato, non solo remoto, la prassi era ben diversa. Per anni, secondo quanto raccontato da diversi dipendenti e da un ex dirigente, a suo tempo ascoltato anche dai carabinieri, sarebbero state tollerate o non denunciate numerose anomalie. Ad approfittarne sarebbero stati i potenti palazzinari, ma anche geometri, ingegneri e architetti, che avrebbero ottenuto concessioni edilizie e altri atti amministrativi versando sui conti del municipio cifre irrisorie. Le truffe sarebbero state agevolate da un regolamento interno a dir poco discutibile. Fino a qualche anno fa, infatti, era possibile ottenere licenze e concessioni con estrema facilità: bastava presentare soltanto la prima rata di pagamento, accompagnata da una polizza fideiussoria a garanzia per i successivi versamenti. Ottenuta la concessione, molti dimenticavano di versare gli ulteriori oneri.



