Partito dall'Ungheria l'11 agosto e rientrato quattro giorni dopo a Marano, la città in cui risiede. Da allora Augusto La Montagna è in attesa di risposte da parte dell'Asl Napoli 2 nord alla quale si è rivolta, inviando svariate mail e mediante contatto telefonico, per avere informazioni circa le modalità di esecuzione del tampone.

LEGGI ANCHE Regionali Campania 2020, il caso del messaggio vocale del sindaco: «Votate De Luca, abbiamo un debito da saldare»

"Sono da 10 giorni in quarantena volontaria domiciliare - spiega il giovane, partito per l'Ungheria prima della pubblicazione dell'ordinanza regionale - e ho scritto tante volte all'Asl. Mi hanno risposto una sola volta, chiedendomi il numero di telefono. Da allora, e sono passati sei giorni, non mi hanno più ricontattato. Ho provato a telefonare, ma mi mettono in attesa e poi cade la linea. Non so più cosa fare, a chi rivolgermi - aggiunge Augusto - ma soprattutto non so più come giustificare la mia assenza al lavoro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA